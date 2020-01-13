Хавронина и Чиризано завоевали золото в танцах на льду, Тютюнина и Шустицкий – серебро В швейцарской Лозанне продолжаются Зимние юношеские Олимпийские игры.

Новости СМИ2 На третьих Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне завершились соревнования танцевальных дуэтов фигуристов. По итогам произвольной программы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано завоевали золото, набрав в итоге 164,63 балла. Вторую строчку заняла еще одна российская пара – Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (159,15). Тройку лучших замкнули американцы Катарин Вольфкостин и Джеффри Чен с результатом 152,43 балла. Зимние юношеские Олимпийские игры

Лозанна (Швейцария)

Фигурное катание

Танцы на льду

Итоги 1. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Россия) – 164,63;

2. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 159,15;

3. Катарин Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 152,43;

4. Натали Д'Алессандро – Тайлер Гунара (Канада) – 151,52;

5. Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада) – 148,89...



