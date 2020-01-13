Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне.

Ксения Синицына заняла второе место по итогам двух программ в женском одиночном катании – она получила 200,03 балла. Обладательницей золотой медали стал представительница Южной Кореи Ю Юн (214). Тройку лучших замкнула еще одна россиянка Анна Фролова (187,72).

Напомним, что сегодня российские пары Хавронина/Чиризано и Тютюнина/Шустицкий в соревнованиях танцевальных дуэтов завоевали золото и серебро соответственно.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.