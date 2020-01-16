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Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале» - Советский спорт
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16 января 2020 22:56Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале»

Первенство континента пройдет в австрийском Граце.

Стало известно, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева во время чемпионаты Европы попробует себя в роли комментатора «Первого канала».

«Я еду на чемпионат Европы, – написала Елизавета на своей странице Instagram. – Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно – скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное – точно без меня, надеюсь понятно почему.

PS

Комментировать буду мужское одиночное».

На «Первом канале» сообщили, что для работы в Граце привлекли комментатора Александра Гришина, экспертов Татьяну Тарасову, Максима Транькова, Алексея Ягудина и Илью Авербуха, а Туктамышеву пригласили для создания дополнительного онлайн-контента.

В то же время, нужно отметить, что Елизавета еще имеет шанс принять участие в соревнованиях. Она заявлена первой запасной сборной России на турнир девушек в одиночном катании и заменит кого-то из российских фигуристок в случае травмы.

В женском одиночном катанию за Россию выступят медалистки национального чемпионата Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

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