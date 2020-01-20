Алексей Урманов: Щербакова, Трусова и Косторная – фаворитки предстоящего чемпионата Европы Олимпийский чемпион Алексей Урманов считает, что у российских фигуристок практически нет конкуренток на чемпионате Европы в Австрии.

- Щербакова, Трусова и Косторная - фаворитки предстоящего чемпионата Европы. Едва ли есть сомнения в том, что кто-то сможет подвинуть с пьедестала наших фигуристок, - передает слова Урманова RT.

Добавим, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце.