Алексей Урманов: Щербакова, Трусова и Косторная – фаворитки предстоящего чемпионата Европы

- Щербакова, Трусова и Косторная - фаворитки предстоящего чемпионата Европы. Едва ли есть сомнения в том, что кто-то сможет подвинуть с пьедестала наших фигуристок, - передает слова Урманова RT.
Добавим, что чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 января 2020 года в австрийском Граце.
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