Алиев завоевал золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна – серебро Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

За свою произвольную программу Алиев получил от судей 184.44 балла и набрал по сумме двух прокатов 272.89 балла. Второе место с результатом 246.74 балла занял еще один россиянин - Артур Даниелян. Замкнул тройку лучших представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71).

Отметим, что лидировавший после короткой программы чех Михал Бржезина занял седьмое место (231.25).

Третий представитель сборной России Александр Самарин показал десятый результат (220.43).

Добавим, что Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы, ранее лучшим результатом спортсмена на европейском первенстве была серебряная награда (2018 год).

Чемпионат Европы

Грац (Австрия)

Мужчины

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 272,89

2. Артур Даниелян (Россия) – 246,75

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 246,71

4. Даниэль Грассль (Италия) – 244,88

5. Маттео Риццо (Италия) – 237,01

6. Денис Васильев (Латвия) – 232,67

7. Михал Бржезина (Чехия) – 231,25

8. Поль Фентц (Германия) – 230,01

9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 221,09

10. Александр Самарин (Россия) – 220,43

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 184,44

2.Даниэль Грассль (Италия) – 168,27

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 163,94

4. Артур Даниелян (Россия) – 162,11

5. Маттео Риццо (Италия) – 157,94

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 154,68

7. Денис Васильев (Латвия) – 152,23

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 151,05

9. Поль Фентц (Германия) – 149,60

10. Александр Самарин (Россия) – 145,66