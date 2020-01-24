Алиев завоевал золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна – серебро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 января 2020 00:31Фигурное катание

Алиев завоевал золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна – серебро

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

За свою произвольную программу Алиев получил от судей 184.44 балла и набрал по сумме двух прокатов 272.89 балла. Второе место с результатом 246.74 балла занял еще один россиянин - Артур Даниелян. Замкнул тройку лучших представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71).

Отметим, что лидировавший после короткой программы чех Михал Бржезина занял седьмое место (231.25).

Третий представитель сборной России Александр Самарин показал десятый результат (220.43).

Добавим, что Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы, ранее лучшим результатом спортсмена на европейском первенстве была серебряная награда (2018 год).

Чемпионат Европы
Грац (Австрия)
Мужчины
Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 272,89
2. Артур Даниелян (Россия) – 246,75
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 246,71
4. Даниэль Грассль (Италия) – 244,88
5. Маттео Риццо (Италия) – 237,01
6. Денис Васильев (Латвия) – 232,67
7. Михал Бржезина (Чехия) – 231,25
8. Поль Фентц (Германия) – 230,01
9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 221,09
10. Александр Самарин (Россия) – 220,43

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 184,44
2.Даниэль Грассль (Италия) – 168,27
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 163,94
4. Артур Даниелян (Россия) – 162,11
5. Маттео Риццо (Италия) – 157,94
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 154,68
7. Денис Васильев (Латвия) – 152,23
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 151,05
9. Поль Фентц (Германия) – 149,60
10. Александр Самарин (Россия) – 145,66

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Мартен Фуркад: Я упал дважды и потерял важные секунды, но в этой гонке Бе был фантастическим Матвей Елисеев: На шестом этапе сложно концентрироваться, нужен некоторый отдых Йоханнес Бе: В этой гонке мне удалось отыграть у Фуркада шесть очков, а дальше посмотрим
Задоров обеспечил победу «Колорадо», Дадонов снова забил Обзор игрового дня в НХЛ. 21.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу  В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе.  14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Мартен Фуркад: Я упал дважды и потерял важные секунды, но в этой гонке Бе был фантастическим Матвей Елисеев: На шестом этапе сложно концентрироваться, нужен некоторый отдых Йоханнес Бе: В этой гонке мне удалось отыграть у Фуркада шесть очков, а дальше посмотрим
Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
«Казань показала нам, как надо играть в хоккей». Москвичи уступили лидеру Востока Что говорили участники матча «Динамо» (Москва) – «Ак Барс». 21.01.2020 23:00 Хоккей Кузютина Елена
Свечников отдавал пасы и победил. Малкин промолчал и проиграл Обзор игрового дня в НХЛ. 22.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Золото Олимпиады – у танцоров из… Японии. Обзор событий недели  Соревнования фигуристов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завершились командным турниром, где россияне добыли еще три медали. Но не вместе, а по отдельности.  20.01.2020 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Новости
01:14 Фигурное катание Тренер Алиева: Ничего нового мы специально под этот прокат не придумывали
01:11 Фигурное катание Александр Горшков: Алиев - просто герой, огромный молодец
01:08 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Я плакал от счастья, для меня это великий день
00:51 Футбол «Ливерпуль» в концовке встречи вырвал победу у «Вулверхэмптона»
00:38 Футбол ПСВ проиграл «Бреде» и вылетел из розыгрыша Кубка Голландии
00:36 Футбол Комличенко пройдет медицинское обследование в «Динамо»
00:31 Фигурное катание Алиев завоевал золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна – серебро
00:19 Баскетбол Георгиос Барцокас: Когда были близки к тому, чтобы сравнять счет, теряли мяч и отправляли «Зенит» в
00:02 Баскетбол Владислав Трушкин: Радостно, что в матче с «Олимпиакосом» смогли поправить процент трехочковых
23:47 Хоккей Боб Хартли: Нужно всегда находить в себе силы для камбэка
23:32 Хоккей Игорь Никитин: С первым голом ЦСКА повезло, что позволило играть по ситуации
23:25 Футбол Юрий Семин: У «Локомотива» возникают проблемы с контратакующими действиями
23:15 Баскетбол Димитрис Итудис: Мы выиграли у «Валенсии», несмотря на многие обстоятельства
23:10 Баскетбол Жоан Пласа: Мы могли бы и не доводить до нервной концовки матч с «Олимпиакосом»
23:00 Хоккей Николай Цулыгин: Что сказать по игре с «Ак Барсом» – боевой матч с обилием моментов и борьбы
22:56 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах
22:40 Футбол «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Стартовые составы команд
22:33 Футбол Леонид Слуцкий: Не говорил, что если я возвращаюсь в Россию, то только в ЦСКА
22:18 Хоккей «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (видео)
22:13 Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Витязь», прервав серию из трех поражений (видео)
Москвичи потребовали от Путина уволить нового вице-премьера Хуснуллина
Глава Кировского городского округа Ставрополья начал войну с «Единой Россией»
«Похоже на пивной дом»: в здании детской музыкальной школы в Карелии продают алкоголь
Галина Стебловская: Не верю, что Бублик возит мёртвых собак на утилизацию в Корочу
Почти во всех домах автозаводцев появилась холодная вода
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика