Дмитрий Алиев: Я плакал от счастья, для меня это великий день Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.

- Я плакал от счастья, безумно счастлив. Это радость. Для меня это великий день, победа над собой, самый счастливый день в карьере. Верю в себя благодаря таким стартам и таким выступлениям, верю в то, как я отношусь к спорту и фигурному катанию. Это окрыляет, - приводит слова Алиева «РИА Новости».

Напомним, что по сумме двух программ Алиев набрал 272,89 балла и впервые в карьере выиграл золото чемпионата Европы.

Добавим, что второе место на турнире занял 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74), замкнул тройку лучших грузин Морис Квителашвили (246,71).