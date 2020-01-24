Елена Буянова: Даже предположить не могла, что у Даниеляна будет серебро 16-летний дебютант чемпионата Европы занял второе место.

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова призналась, что серебро Артура Даниеляна на чемпионате Европы в Граце стало для нее неожиданным результатом.

«Даже предположить не могла – все-таки в нашей команде есть два очень опытных спортсмена, гораздо более опытных, чем Артур, – приводит RT слова Буяновой. – Досадно, что в произвольной программе случилось падение с достаточно элементарного прыжка. Видимо, слишком сильно выложился на четверных».

16-летний Даниелян впервые в карьере выступил на чемпионате Европы и по сумме двух оценок получил от судей 246,74 балла, что стало его личным рекордом.

Напомним, чемпионом Европы стал еще один российский фигурист – Дмитрий Алиев.