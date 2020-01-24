Алена Косторная: Заново учила тройные прыжки после новогодних праздников Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

– В целом, сделала все, как всегда, наверное, я довольна, главное, что выполнила поставленную задачу. Немного нестандартная арена, но в этом нет ничего плохого, не сказать, что это очень хорошо, но в целом организация хорошая, на льду тепло, это приветствуется. После новогодних праздников я заново учила тройные прыжки, потому что была дикая раскоординация, – цитирует Косторную ТАСС.

Добавим, что Косторная лидирует после короткой программы, получив за свое выступление 84,92 балла. Второе место заняла россиянка Анна Щербакова (77,95). Тройку лучших замкнула еще одна представительница России Александра Трусова (74,95).

Произвольная программа состоится завтра, 25 января.