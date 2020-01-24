Александра Трусова: Тот контент, который я хочу, набрала за два дня до старта ЧЕ

– После новогодних каникул я еще недостаточно восстановила тройной аксель, чтобы показывать его. Если не буду делать сложные элементы, я буду ошибаться на простых, как сегодня. Поэтому мне надо делать самое сложное. Тот контент, который у меня сейчас, я набрала спустя полторы недели. А тот, который хочу, – за два дня до чемпионата Европы, – цитирует Трусову ТАСС.
Добавим, что Трусова занимает третье место после короткой программы, получив за свое выступление 74,95 балла. Лидирует россиянка Алена Косторная (84,92). Вторая строчка за еще одной представительницей России Анной Щербаковой (77,95).
Произвольная программа состоится завтра, 25 января.
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