Илья Авербух: Фаворит в произвольной? Щербакова Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух прокомментировал итоги короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

- Косторная лучшая в мире? Нет, конечно, впереди произвольная программа, девочки еще будут прыгать четверные, это совершенно не так. Каждая из наших девочек претендует на первое место, не было бы этого ограничения в прыжках, которое я считаю несправедливым, то Алене в короткой программе было бы намного сложнее.

Фаворит в произвольной? Щербакова, потому что она достаточно близко находится к позиции, - цитирует Авербуха Sport24.ru.

Добавим, что после короткой программы лидирует Алена Косторная, набравшая 84,92 балла. На втором месте расположилась Анна Щербакова (77,95). Тройку лучших замыкает Александра Трусова (74,95).