Елена Радионова: Косторная – лучшая фигуристка в мире? Не стоит забывать о Кихире Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала результаты короткой программы на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

– Хочется поздравить Косторную с хорошим дебютом на чемпионате Европы! А также пожелать ей удачи и откатать произвольную программу увереннее, чем короткую. Фаворит в произвольной? Для меня – Алена. Не думаю, что если бы были разрешены четверные прыжки в короткой, то Косторной было бы тяжелее. Алена – лучшая в мире? Не надо забывать, что еще есть сильные японки. Чемпионат мира покажет, кто лучший из них. Мне импонируют Кихира, Алена, а еще стальной характер Саши Трусовой. Она же первая разогнала этот вагон с четверными, теперь за ней все потянулись, а она немножечко не может справиться с контентом, но благодаря ей фигурное катание пошло вверх, – цитирует Радионову Sport24.ru.

Добавим, что тройка лучших после короткой программы представлена только россиянками. Лидирует Алена Косторная, набравшая 84,92 балла. Вторая строчка за еще Анной Щербаковой (77,95). Александра Трусова занимает третье место (74,95).

Произвольная программа состоится завтра, 25 января.