Алиев рассказал, как родные отреагировали на его победу на чемпионате Европы Российский фигурист Дмитрий Алиев – о реакции родных на его победу на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в австрийском Граце.

- Я позвонил домой, трубку отец взял. Говорю: «Ну чего, где вы там, але?» А он, слышу, с комом в горле: «Сынок, не могу говорить. Я спать». И слышу мама на заднем фоне плачет. Мой первый тренер Вячеслав Евгеньевич Максимов - он тоже у нас дома был. Он сейчас детишек в Ухте тренирует, живет у нас. Мама кричит: «Евгенич тоже плачет».

Отец не любит показывать, что у него внутри происходит. Но я понимаю - там безумное счастье, а снаружи онемение. Они не могут понять, что происходит. С утра снова маме позвонил: «Ну что, рады?» Она в школе, в столовой: «Димка, папа до сих пор в слезах ходит». Это так приятно - радовать семью, - передает слова Алиева ТАСС.

Напомним, что 20-летний фигурист впервые в карьере выиграл чемпионат Европы, став первым россиянином за восемь лет, завоевавшим золотую медаль европейского первенства.