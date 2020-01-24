Александр Коган: Уверен, что российские фигуристки завтра смогут показать прекрасные результаты Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал выступление Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате Европы в австрийском Граце.

- Прекрасное выступление! Каждая из них получила хорошие оценки. Я уверен, что они завтра смогут хорошо откататься и показать прекрасные результаты. Главный показатель - как их принимал зритель. И зрители показали, что это были лучшие выступления сегодня. Не думаю, что нужно обсуждать это (шансы на весь пьедестал), все же лед скользкий. Важно, чтобы девочки сделали то, что должны сделать по своей программе, - приводит слова Когана «РИА Новости».

Добавим, что после короткой программы лидирует Алена Косторная, набравшая 84,92 балла. На втором месте расположилась Анна Щербакова (77,95). Тройку лучших замыкает Александра Трусова (74,95).