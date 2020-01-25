Дмитрий Козловский: Сейчас начинаем думать о чемпионате мира

- Это большой успех для нас и нашей команды. Сегодня мы счастливы. Это наш первый большой международный титул. Сейчас будем концентрироваться на чемпионате мира. Мы начинаем думать о нем уже сейчас, - приводит слова Козловского Sport24.ru.
Напомним, что на чемпионате Европы российская пара показала результат 234,58 балла (82,34 в короткой программе и 152,24 - в произвольной).
Добавим, что серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Бронзовыми призерами стали еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).
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