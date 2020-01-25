Александра Бойкова – о золоте ЧЕ: Чувствуем облегчение, потому что работа сделана

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала победу на чемпионате Европы в Граце.
«Должны делать свою работу, а результат придет, – приводит ТАСС слова 18-летней фигуристки. – Чувствуем облегчение, потому что работа сделана, теперь я могу отпраздновать день рождения. У меня скоро экзамены, я должна к ним готовиться».
Бойкова и Козловский проводят второй сезон на взрослом уровне. В прошлом году он стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в Минске.
Добавим, что в тройку лучших нынешнего турнира также вошли еще две пары из России: Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
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