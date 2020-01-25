Мать Козловского: После ухода партнерши Дима два месяца катался один – вдоль борта Виктория Козловская, мать обладателя золотой медали чемпионата Европы в Граце Дмитрия Козловского, рассказала о том, каким образом поддерживает сына во время участия в соревнованиях.

– На время просмотра соревнований стараюсь отключать режим любящей матери – это сильно сбивает. Для меня важно, чтобы Дима с Сашей катали свои программы в определённом потоке энергии. При этом пытаюсь максимально объективно оценивать качество элементов, конкурентоспособность, парность. Важно, чтобы ребята все исполняли чисто. Чтобы заканчивали выступления с чувством уважения к самим себе, с пониманием, что они сделали всё, что должны. И чтобы победа, если она случается, была абсолютно честной, – цитирует Козловскую RT.

Также она отметила, что Александра Бойкова – не первая партнерша в карьере Дмитрия: «Первое время он катался не с Сашей. Если честно, даже не помню имя девочки. Но потом ей сделали какое-то интересное предложение, и она перестала приходить на тренировки. Просто написала смс: «Прости, я ухожу». Два месяца Дима катался один – вдоль борта. За это время мы ни разу не пытались как-то надавить на Москвину, чтобы она побыстрее нашла для сына партнершу. Интуитивно чувствовали, что специалист такого уровня должен сам принимать решение в отношении пары. Вот так появилась Саша».

Напомним, что российская сборная заняла весь пьедестал на чемпионате Европы среди спортивных пар. Первое место за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским (234,58). Второй результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Тройку лучших замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).