Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились соревнования в танцах на льду. Новыми чемпионами континента стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показав и лучший суммарный результат и лучший результат в произвольном танце – 220.42 балла и 131.69 балла соответственно.
Всего лишь на 14 сотых россияне опередили французскую пару Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон, которая на пяти предыдущих чемпионатах Европы непременно выигрывала золотые медали. Результаты французов – 220.28 и 131.50. После ритм-танца Падакис и Сезерон опережали Синицину и Кацалапова всего лишь на пять сотых балла.
Бронзовая медаль у второй по уровню российской пары – Александры Степановой и Ивана Букина (211.29 в сумме и 127.64 в произвольном танце).
Еще одни представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми в итоговой таблицы с суммарным результатом 188.03.
Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Грац (Австрия)
Танцы на льду. Произвольный танец
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Страна
Сумма
ПТ
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Россия
220.42
131.69
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон
Франция
220.28
131.50
3. Александра Степанова/Иван Букин
Россия
211.29
127.64
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри
Италия
205.58
120.92
5. Лила Фир/Льюис Гибсон
Великобритания
192.34
118.08
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
Россия
188.03
112.93
7. Сара Уртадо/Кирилл Халявин
Испания
185.84
112.40
8. Оливия Смарт/Адриан Диас
Испания
183.12
110.93
9. Наталия Калишек/Максим Сподырев
Польша
180.26
108.30
10.Александра Назарова/Максим Никитин
Украина
179.94
108.40
11. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс
Литва
174.24
101.02
12. Аделина Галявьева/Луи Торон
Франция
172.15
105.30
13. Катарина Мюллер/Тим Дик
Германия
167.44
106.02
14. Мария Казакова/Георгий Ревия
Грузия
167.22
99.73
15. Евгения Лопарева/Джеффри Бриссо
Франция
165.22
99.54
16. Жасмин Тессари/Франческо Фьоретти
Италия
163.61
96.82
17. Тина Карапетян/Симон Прулкс-Сенекал
Армения
156.64
95.39
18. Юко Орихара/Юхо Пиринен
Финляндия
156.08
91.59
19. Натали Ташлерова/Филип Ташлер
Чехия
154.30
91.77
20. Виктория Манни/Карло Ретлисбергер
Швейцария
145.23
85.45
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