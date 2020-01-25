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Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду - Советский спорт
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25 января 2020 18:56Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Россияне на 14 сотых балла опередили французов Пападакис и Сезерона.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились соревнования в танцах на льду. Новыми чемпионами континента стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показав и лучший суммарный результат и лучший результат в произвольном танце – 220.42 балла и 131.69 балла соответственно.

Всего лишь на 14 сотых россияне опередили французскую пару Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон, которая на пяти предыдущих чемпионатах Европы непременно выигрывала золотые медали. Результаты французов – 220.28 и 131.50. После ритм-танца Падакис и Сезерон опережали Синицину и Кацалапова всего лишь на пять сотых балла.

Бронзовая медаль у второй по уровню российской пары – Александры Степановой и Ивана Букина (211.29 в сумме и 127.64 в произвольном танце).

Еще одни представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми в итоговой таблицы с суммарным результатом 188.03.

Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Грац (Австрия)

Танцы на льду. Произвольный танец

Страна

Сумма

ПТ

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Россия

220.42

131.69

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон

Франция

220.28

131.50

3. Александра Степанова/Иван Букин

Россия

211.29

127.64

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри

Италия

205.58

120.92

5. Лила Фир/Льюис Гибсон

Великобритания

192.34

118.08

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Россия

188.03

112.93

7. Сара Уртадо/Кирилл Халявин

Испания

185.84

112.40

8. Оливия Смарт/Адриан Диас

Испания

183.12

110.93

9. Наталия Калишек/Максим Сподырев

Польша

180.26

108.30

10.Александра Назарова/Максим Никитин

Украина

179.94

108.40

11. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс

Литва

174.24

101.02

12. Аделина Галявьева/Луи Торон

Франция

172.15

105.30

13. Катарина Мюллер/Тим Дик

Германия

167.44

106.02

14. Мария Казакова/Георгий Ревия

Грузия

167.22

99.73

15. Евгения Лопарева/Джеффри Бриссо

Франция

165.22

99.54

16. Жасмин Тессари/Франческо Фьоретти

Италия

163.61

96.82

17. Тина Карапетян/Симон Прулкс-Сенекал

Армения

156.64

95.39

18. Юко Орихара/Юхо Пиринен

Финляндия

156.08

91.59

19. Натали Ташлерова/Филип Ташлер

Чехия

154.30

91.77

20. Виктория Манни/Карло Ретлисбергер

Швейцария

145.23

85.45

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