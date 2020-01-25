Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду Россияне на 14 сотых балла опередили французов Пападакис и Сезерона.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились соревнования в танцах на льду. Новыми чемпионами континента стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показав и лучший суммарный результат и лучший результат в произвольном танце – 220.42 балла и 131.69 балла соответственно.

Всего лишь на 14 сотых россияне опередили французскую пару Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон, которая на пяти предыдущих чемпионатах Европы непременно выигрывала золотые медали. Результаты французов – 220.28 и 131.50. После ритм-танца Падакис и Сезерон опережали Синицину и Кацалапова всего лишь на пять сотых балла.

Бронзовая медаль у второй по уровню российской пары – Александры Степановой и Ивана Букина (211.29 в сумме и 127.64 в произвольном танце).

Еще одни представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми в итоговой таблицы с суммарным результатом 188.03.

Соревнования на чемпионате Европы завершатся сегодняшней произвольной программой у женщин. Начало в 20:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Грац (Австрия)

Танцы на льду. Произвольный танец