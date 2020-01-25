Синицина и Кацалапов: Мы просто счастливы Российские фигуристы прокомментировали сенсационную победу в танцах на льду на чемпионате Европы.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов прервали пятилетнюю гегемонию на чемпионатах Европы французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. После ритм-танца россияне проигрывали лишь пять сотых балла, но по итогам произвольного танца опередили французов на 14 сотых.

- Мы просто счастливы, – сказала Синицина в интервью «Матч ТВ» после соревнований. – Оставили сегодня все на льду, катались друг для друга до конца. Чувства непонятные на самом деле. Нас даже потряхивало, когда ждали оценки Габриэллы и Гийома. Не понимали, что произойдет.

- Мы прибавили за счет того, что много работали, поменяли кусочки музыки, добавили мощности катанию, – добавил Кацалапов. – Поддержка публики была фантастическая. Было намного больше зрителей, чем на ритм-танце, больше флагов и болельщиков. Не было ощущения маленького зала.

Пападакис и Сизерон неизменно побеждали на пяти предыдущих чемпионатах Европы. Также в активе французской танцевальной пары четыре комплекта золотых медалей чемпионатов мира.

Синицина и Кацалапов впервые стали чемпионами Европы.