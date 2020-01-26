Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой - Советский спорт
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26 января 2020 00:35Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой

В австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась соревновательная программа.

На чемпионате Европы свою произвольную программу показали женщины. Чемпионкой континента стала 16-летняя Алена Косторная. Золотую медаль ей принесла сумма баллов 240.81 результат. В произвольной программе Алена показала второй результат (155.89), но ей хватило запаса после короткой программы.

Произвольную программу выиграла 15-летняя Анна Щербакова – 159.81, но ее итоговая сумма 237.76.

Александра Трусова завоевала бронзовую медаль – 225.34 в сумме и в произвольной программе 150.39.

Напомним, что на декабрьском чемпионате России в Красноярске золото выиграла Щербакова, Косторная заняла второе место, а Трусова – третье.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Грац (Австрия)

Женщины. Произвольная программа

Страна

Сумма

ПП

1. Алена Косторная

Россия

240.81

155.89

2. Анна Щербакова

Россия

237.76

159.81

3. Александра Трусова

Россия

225.34

150.39

4. Алексия Паганини

Швейцария

192.88

124.06

5. Эмми Пелтонен

Финляндия

181.79

115.30

6. Екатерина Рябова

Азербайджан

181.49

119.27

7. Ева Лотта Киибус

Эстония

181.24

121.54

8. Алессия Торнаги

Италия

172.17

110.90

9. Маэ-Беренис Мейте

Франция

172.08

111.44

10. Екатерина Куракова

Польша

170.24

111.75

11. Майя Маццара

Франция

170.06

112.95

12. Линнеа Цедер

Финляндия

166.16

108.15

13. Николь Шотт

Германия

162.26

104.20

14. Виктория Сафонова

Белоруссия

159.91

106.58

15. Алина Урушадзе

Грузия

154.81

95.25

16. Леа Серна

Франция

154.73

94.83

17. Александра Фейгин

Болгария

154.43

100.56

18. Анита Эстлунд

Швеция

152.91

92.34

19. Ясмина Кимико Ямада

Швейцария

152.62

100.85

20. Даша Грм

Словения

150.90

94.83

21. Иветт Тот

Венгрия

150.36

97.67

22. Элишка Бржезинова

Чехия

145.35

91.74

23. Наташа Маккей

Великобритания

142.14

89.67

24. Ольга Микутина

Австрия

130.15

76.96

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