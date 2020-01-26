Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой

На чемпионате Европы свою произвольную программу показали женщины. Чемпионкой континента стала 16-летняя Алена Косторная. Золотую медаль ей принесла сумма баллов 240.81 результат. В произвольной программе Алена показала второй результат (155.89), но ей хватило запаса после короткой программы.

Произвольную программу выиграла 15-летняя Анна Щербакова – 159.81, но ее итоговая сумма 237.76.

Александра Трусова завоевала бронзовую медаль – 225.34 в сумме и в произвольной программе 150.39.

Напомним, что на декабрьском чемпионате России в Красноярске золото выиграла Щербакова, Косторная заняла второе место, а Трусова – третье.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Грац (Австрия)

Женщины. Произвольная программа