Сборная России на чемпионате Европы завоевала все золотые награды, а также 10 из 12 комплектов медал

Российские фигуристы доминировали на чемпионате Европы, завоевав все четыре чемпионские награды.

Дмитрий Алиев выиграл турнир мужчин в одиночном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучше всех в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно завоевали золото в танцах на льду, на и наконец у женщин чемпионкой стала Алена Косторная.

Стоит отметить, что спортсменам из других стран, кроме России, удалось получить лишь две награды. Грузин Морис Квителашвили завоевал бронзу в мужском одиночном катании, а французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон после пяти побед подряд на чемпионатах Европы уступил титул Синициной и Кацалапову, проиграв по сумме двух программ всего лишь 14 сотых балла.

Что касается других российских наград, то серебро у Артура Даниеляна, спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также у Анны Щербаковой.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы в Граце стали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова.

По итогам соревнований спортивных пар и женщин пьедесталы почета получились целиком русскими.

Все золото чемпионата Европы россиянам досталось впервые с 2006 года. 14 лет во французском Лионе назад лучшими были Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин (спортивная пара), а также Татьяна Навка и Роман Костомаров (в танцах на льду).