Алена Косторная: Это настоящий сюрприз

Российские фигуристки выиграли все три медали в женском одиночном катании. 16-летняя Алена Косторная стала чемпионкой, опередив своих 15-летних подруг по команде чемпионку России 2019 года Анну Щербакову и Александру Трусову.

После чемпионской произвольной программы Косторная дала комментарий организаторам соревнований.

«Я очень счастлива, и это настоящий сюрприз, – сказала Алена. – В моей произвольной программе были ошибки, и я не ожидала, что стану первой. Я хочу кататься чисто и улучшать свои программы, достигать больших успехов.

Во время проката не чувствовала ничего. Все, что я хотела, это откататься чисто. Теперь я хочу выступить в гала представлении. Когда приеду домой, будет возможность парочку дней отдохнуть и посмотреть кино».

В декабре Косторная выиграла финал Гран-при в Турине, но на чемпионате России в Красноярске Алена уступила Щербаковой.