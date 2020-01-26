Александра Трусова: У меня сейчас не самая лучшая форма

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что рада попаданию на пьедестал континентального первенства, но не довольна своим выступлением.

«Форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала ее. Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было второе, я очень расстроена,» - цитирует спортсменку ТАСС.

«Я рада, что удалось попасть на пьедестал, - добавила Трусова. - В будущем буду стараться катать свою программу чисто».

Напомним, российские фигуристки выиграли все три медали в женском одиночном катании первенства Европы. 16-летняя Алена Косторная стала чемпионкой, серебро досталось чемпионке России 2019 года Анне Щербаковой, бронза - у Трусовой.