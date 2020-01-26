Анна Щербакова: Эмоции смешанные. Баллы могли быть и лучше - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 января 2020 09:44Фигурное катаниеНечаев Юрий

Анна Щербакова: Эмоции смешанные. Баллы могли быть и лучше

В Австрии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы.

«Эмоции смешанные. Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Может, не так хорошо себя чувствовала физически. Сегодня я нервничала меньше, чем вчера, это даже непохоже на меня. Баллы могли быть и лучше», - цитирует Щербакову ТАСС.

«Пока какое-то опустошение. Завтра, наверное, осознаю и извлеку урок из этого старта. Конечно, места для меня важны, но выводы сделаю позже. Сегодня я расстроена, но и радость тоже есть», - заключила спортсменка.

Напомним, на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристки выиграли все три медали в женском одиночном катании. Победу одержала Алена Косторная, серебро досталось чемпионке России 2019 года Щербаковой, бронза - у Александры Трусовой.

Добавим, что в текущем сезоне Щербакова выиграла два этапа Гран-при - в Китае и США, а на финале Гран-при в Турине заняла второе место.

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