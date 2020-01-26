Алексей Ягудин: В Европе мы всегда лидировали, но на мире будет совсем другая ситуация В Австрии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы.

«Это настоящий триумф, но дальше будет другая картина, другая борьба. В Европе мы всегда лидировали, но на мире будет другая ситуация. Сейчас мы снова добились победы, и уровень российских фигуристов был на голову выше соперников. На мире мы увидим совершенно другую картину, в танцах прибавятся американцы и канадцы, в парном катании - североамериканцы плюс китайцы. Про мужчин я вообще молчу, там уже весь мир подключится. То же самое и у девочек, та же Алиса Лю выиграла чемпионат США с каким-то безумным результатом», - заметил Ягудин в интервью ТАСС.

Напомним, на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристы выиграли 10 комплектов наград из 12.

Дмитрий Алиев выиграл турнир мужчин в одиночном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучше всех в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно завоевали золото в танцах на льду, ну и наконец у женщин чемпионкой стала Алена Косторная.

Кроме того, серебро досталось Артуру Даниеляну, спортивной паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анне Щербаковой.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы в Граце стали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 18-22 марта в Монреале (Канада).