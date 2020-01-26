Этери Тутберидзе: Борьба продолжается, выдохнем и дальше пойдем Российский тренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию, 2020 года, который прошел в австрийском Граце.

«Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем», – написала Тутберидзе в своем Instagram. Напомним, что три ученицы Тутберидзе заняли на чемпионате Европы весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Алена Косторная, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Чемпионат Европы 2020 🥇🥈🥉🥉 Все с медалями😊 Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём. #чемпионатевропы #грац Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 26 Янв 2020 в 12:35 PST