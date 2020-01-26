Алексей Мишин: Это один из самых блистательных чемпионатов Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 января 2020 12:37Фигурное катаниеНечаев Юрий

Алексей Мишин: Это один из самых блистательных чемпионатов Европы

В Австрии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвел итоги завершившегося первенства Европы.

«Это один из самых блистательных чемпионатов Европы! Другой такой при моем участии был во Франции в 2006 году, где мы выиграли все четыре золотые медали», – цитирует наставника «РИА Новости».

Напомним, на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристы выиграли 10 комплектов наград из 12.

Дмитрий Алиев выиграл турнир мужчин в одиночном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучше всех в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно завоевали золото в танцах на льду, ну и наконец у женщин чемпионкой стала Алена Косторная.

Кроме того, серебро досталось Артуру Даниеляну, спортивной паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анне Щербаковой.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы в Граце стали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова.

American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Василевский – о Матче звезд НХЛ: Я отлично провел время – это самое главное Василевский поблагодарил болельщиков за поддержку на Матче звезд НХЛ Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2020
А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав
Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Вадим Немков: Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой Сайборг нокаутировала Бадд и стала чемпионкой Bellator (видео) Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator против Бейдера
Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова  В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.  23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав
Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open  В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только.  19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль
«Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорт» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
15:04 Биатлон Француз Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Елисеев – 11-й
15:03 Фигурное катание Алена Леонова: Можем ожидать весь российский пьедестал в женском одиночном катании и на ЧМ
14:53 Фигурное катание Козловский о Бойковой: Саша никогда ничего не делает на зло, я же обязан оправдывать ее доверие
14:41 Санный спорт Репилов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Латвии
14:36 Футбол «Ньюкасл» заинтересован в переходе Алькасера
14:35 Футбол Спортивный психолог: Кокорин убежден, что он особенный
14:17 Футбол Креспо возглавил в Аргентине новую команду
14:16 Футбол Леон Горецка: Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно
14:06 Фигурное катание Дмитрий Свищев: Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто!
13:58 Бокс Тайсон Фьюри: Я ненавижу Уайлдера, но он потрясающий
13:46 Биатлон Валерий Польховский: Верю, что нынешний состав сборной России можно довести до медалей ЧМ
13:37 Футбол Чалов и Семенов по три раза проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году
13:33 Фигурное катание Екатерина Боброва: Верю, что Синицина и Кацалапов могут и должны бороться за самые высокие места
13:23 Теннис Александр Зверев: Рублев – один из самых сильных игроков в туре
13:11 Фигурное катание Дмитрий Козловский: Москвина привыкла брать свое здесь и сейчас
13:03 Теннис Барти переиграла Риск и вышла в четвертьфинал Australian Open
12:56 Теннис Сандгрен обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
12:49 Футбол Агент Комличенко: Главный тренер «Динамо» очень хотел видеть Николая в команде
12:42 Хоккей Василевский – о Матче звезд НХЛ: Я отлично провел время – это самое главное
12:37 Фигурное катание Алексей Мишин: Это один из самых блистательных чемпионатов Европы
Обман раскрыт: подрядчики выставляют фальшивые щиты, чтобы незаконно строить метро
Напавшего на редакцию газеты в Ставрополе направили на принудительное лечение
Кадровые перевороты, новые назначения и подробности резонансных дел
Топ-3 Тюмени: не толерантный таксист, влияние ВИНК, изъятие земли под новую развязку
Туроператоры России могут приостановить продажи туров в КНР
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика