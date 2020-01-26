Алексей Мишин: Это один из самых блистательных чемпионатов Европы В Австрии завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвел итоги завершившегося первенства Европы.

«Это один из самых блистательных чемпионатов Европы! Другой такой при моем участии был во Франции в 2006 году, где мы выиграли все четыре золотые медали», – цитирует наставника «РИА Новости».

Напомним, на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристы выиграли 10 комплектов наград из 12.

Дмитрий Алиев выиграл турнир мужчин в одиночном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лучше всех в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов сенсационно завоевали золото в танцах на льду, ну и наконец у женщин чемпионкой стала Алена Косторная.

Кроме того, серебро досталось Артуру Даниеляну, спортивной паре Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также Анне Щербаковой.

Бронзовыми призерами чемпионата Европы в Граце стали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова.