Екатерина Боброва: Верю, что Синицина и Кацалапов могут и должны бороться за самые высокие места Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировал победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Австрии.

- Безумно рада за Вику с Никитой. Они ворвались на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы и доказали, что мы можем бороться с французами на равных. Главное, теперь доказывать это снова и снова. Поздравляю команду тренера Александра Вячеславовича Жулина с продолжением победных традиций.

Саша и Ваня катались прекрасно. Я уже говорила об этом после ритм-танца, скажу и сейчас - по моему мнению, они заслуживают более высоких оценок. Верю, что они могут и должны бороться за самые высокие места, - передает слова Бобровой «РИА Новости».

Напомним, что в минувшую субботу Синицина и Кацалапов выиграли золото европейского первенства, опередив Пападакис и Сизерона на 0,14 балла.