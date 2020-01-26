Екатерина Боброва: Верю, что Синицина и Кацалапов могут и должны бороться за самые высокие места - Советский спорт
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26 января 2020 13:33Фигурное катание

Екатерина Боброва: Верю, что Синицина и Кацалапов могут и должны бороться за самые высокие места

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировал победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Австрии.

- Безумно рада за Вику с Никитой. Они ворвались на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы и доказали, что мы можем бороться с французами на равных. Главное, теперь доказывать это снова и снова. Поздравляю команду тренера Александра Вячеславовича Жулина с продолжением победных традиций.

Саша и Ваня катались прекрасно. Я уже говорила об этом после ритм-танца, скажу и сейчас - по моему мнению, они заслуживают более высоких оценок. Верю, что они могут и должны бороться за самые высокие места, - передает слова Бобровой «РИА Новости».

Напомним, что в минувшую субботу Синицина и Кацалапов выиграли золото европейского первенства, опередив Пападакис и Сизерона на 0,14 балла.

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