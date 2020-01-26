Дмитрий Свищев: Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто! Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев подвел итоги выступления российских фигуристов на чемпионате Европы в Австрии.

– Чемпионат Европы оставил очень приятное впечатление. Это было круто! У нас растет достойная смена. Большое уважение и благодарность за это нужно выразить тренерам, хореографам, самим спортсменам, – цитирует Свищева ТАСС.

Напомним, что российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.