Козловский о Бойковой: Саша никогда ничего не делает на зло, я же обязан оправдывать ее доверие Российские фигуристы были лучшими среди спортивных на ЧЕ в Граце.

Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дали интервью телеканалу RT, рассказав об особенностях совместных тренировок.

– Самую первую поддержку я делала не с Димой, а с нашим тренером Артуром Леонидовичем, поэтому было не слишком страшно, хотя я боюсь высоты, – рассказала Бойкова. – Когда стала делать поддержку с Димой, страшно стало уже по-настоящему, потому что он выше.

Я всегда чувствовала, когда у Димы дрожали руки. На первой поддержке просто тряслись! Мне было очень тогда страшно.

– Думаю, что Саша все немножко утрирует, – ответил на это замечание Козловский. – Но суть в том, что поначалу, когда начинаешь кататься в паре, все дается психологически очень непросто.

Говорите, что в подкрутах довольно проблемно поймать партнершу, не получив от нее локтем или коленом? Это точно не про Сашу. Она всегда очень аккуратна в воздухе.

Саша, в каком бы настроении она ни находилась, никогда ничего не делает назло. Точно так же я никогда в жизни не позволю себе так зашвырнуть ее в выброс, чтобы она упала

Как мужчина, я несу за нее полную ответственность хотя бы потому, что я в случае падения с поддержки приземлюсь на лед с высоты собственного роста, а она – почти с трех метров. Скажу честно: я бы вряд ли смог быть партнершей. Потому что в моем понимании это колоссальный риск – доверить себя какому-то другому человеку, чтобы он тебя непонятно куда швырял и поднимал. Должно быть колоссальное доверие. И если Саша мне это доверие оказывает, я просто обязан его оправдать. Обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность.

В соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце российские спортсмены заняли весь пьедестал. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами, Евгения Морозова и Владимир Морозов выиграли серебро, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – бронзу.