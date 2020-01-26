Алена Леонова: Можем ожидать весь российский пьедестал в женском одиночном катании и на ЧМ Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова считает, что медали предстоящего мирового первенства по фигурному катанию в Монреале разыграют ученицы Тутберидзе.

– В женском одиночном катании все получилось так, как и ожидалось. Единственное было непонятно, кто из наших девочек на каком из трех призовых мест будет.

Борьба на чемпионате мира будет очень интересной, сдаваться никто не будет. Все покажут лучшее катание, а вчера у всех троих были падения. Возможно, кто-то из них подготовит что-то новое. Конечно, можем ожидать весь российский пьедестал и на чемпионате мира, – цитирует Леонову «РИА Новости».

Напомним, что три ученицы Тутберидзе заняли на чемпионате Европы весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Алена Косторная, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова.

Добавим, что чемпионат мира в Монреале пройдет с 16 по 22 марта.