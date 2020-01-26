Алена Леонова: Можем ожидать весь российский пьедестал в женском одиночном катании и на ЧМ

– В женском одиночном катании все получилось так, как и ожидалось. Единственное было непонятно, кто из наших девочек на каком из трех призовых мест будет.
Борьба на чемпионате мира будет очень интересной, сдаваться никто не будет. Все покажут лучшее катание, а вчера у всех троих были падения. Возможно, кто-то из них подготовит что-то новое. Конечно, можем ожидать весь российский пьедестал и на чемпионате мира, – цитирует Леонову «РИА Новости».
Напомним, что три ученицы Тутберидзе заняли на чемпионате Европы весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Алена Косторная, серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова.
Добавим, что чемпионат мира в Монреале пройдет с 16 по 22 марта.
American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только. 19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль «Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорт» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев