Александра Трусова: Иногда хочется оставаться маленькой 15-летняя российская фигуристка, завоевав бронзу чемпионата Европы, пообщалась с журналистами.

Александра Трусова стала бронзовым призером в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, уступив своим подругам по сборной России Алене Косторной и Анне Щербаковой. В интервью «Р-Спорт» Трусова поделилась своими впечатлениями от турнира.

«Мне кажется, у нас было здесь очень мало времени, – отметила Александра. – Мы приехали поздно, потом один тренировочный день, потом короткая и произвольная программы, затем показательные. Чемпионат прошел очень быстро, хотелось бы побыть здесь подольше.

Люблю, когда соревнования более долгие, дольше тренируемся, еще бывает день между короткой и произвольными программами. Так больше нравится.

Собраться на прокаты не могу почему-то. Тренер пошутил: ну давай пять четверных прыгай. На тренировке перед показательными выступлениями сделала не пять, а четыре. Сальхов, тулуп, лутц и аксель.

Когда мне говорят упростить контент, мне приходит мысль: ну я уже точно должна катать его чисто. А с тем, максимально сложным, я все-таки думаю, что у меня есть право на ошибку. Когда сложно, от этого легче. Я всегда хотела прыгать то, что еще никто не делает, и я не могу катать все время один и тот же контент – мне все время надо делать больше.

Мне сложно совместить передачу образа, катание, вращения вместе с прыжками. Когда должна прыгать, то мне хочется только прыгать и я сосредоточена на прыжках. Образ передавать в те моменты не получается.

Бывает на тренировках Алена Косторная прыгает на спор. Когда тройной аксель прыгнуть не может, подъезжает к нам и говорит: давай «на поспорим»! Причем, неважно, что мы в этот момент делаем, отвечаем что-то или нет – она все равно уверена, что мы поспорили. Если она прыгает, то приносит нам что-нибудь. Например, шоколадки.

Раньше всегда хотела вырасти. Да и сейчас хочу. Но когда много тренируюсь, надо куда-то идти, куда не хочется, то смотрю на своего брата, которому пять лет, и думаю – вот ему хорошо, он все время дома... В эти моменты хочется оставаться маленькой. Но кстати вот в его возрасте я хотела повзрослеть – а он постоянно говорит: ну почему я скоро вырасту... И в школу не хочу идти... Смешной он такой».

В декабре Трусова завоевала бронзовые награды в финале Гран-при в Турине и на чемпионате России в Красноярске.