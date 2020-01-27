Елизавета Туктамышева: Приложу все усилия, чтобы на следующий год попасть в число участников ЧЕ

Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир!На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар.25.01.2020 01:30Фигурное катаниеТигай Лев
Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светятНа чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову.24.01.2020 20:30Фигурное катаниеТигай Лев
Борис Майоров: Я бы президентом КХЛ назначил ТретьякаЭксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы.23.01.2020 00:00ХоккейДомрачев Владислав
Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником»Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января.18.01.2020 14:30ММАУсачев Владислав
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертаяНа этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.18.01.2020 19:00БиатлонТигай Лев
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30БиатлонЧикирис Олег
Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian OpenВсе трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа.23.01.2020 16:15ТеннисМысин Николай
Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в арендуПротивостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду.23.01.2020 19:30ФутболЗибрак Артем
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подрядПоследняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах.26.01.2020 19:45БиатлонМысин Николай