Елизавета Туктамышева: Приложу все усилия, чтобы на следующий год попасть в число участников ЧЕ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приложит все силы, чтобы выступить на чемпионате Европы 2021 года.

«Мне представилась возможность наблюдать и комментировать триумф наших фигуристов в Граце.

Так круто быть частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не со стороны зрителя, а со стороны комментатора - незабываемый опыт.

Однако на следующий год я приложу все усилия, чтобы попасть в число участников. Все таки прежде всего я - спортсменка, а потом комментатор», - написала Туктамышева в своем аккаунте в Instagram.