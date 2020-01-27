Никита Кацалапов: До мурашек чувствовали гордость, когда поднимался российский флаг Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду.

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о том, как отреагировал на победу на чемпионате Европы в Граце, которая стала первой за семь лет для российских танцоров.

«Мы до мурашек чувствовали гордость, когда российский флаг поднимался, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего фигуриста. – Думаю, это знаково.

Честно говоря, хочется пойти дальше работать. Это странное чувство, но мне уже хочется еще улучшать программу. Начать готовиться к чемпионату мира. Может быть, позже порадуюсь».

Напомним, 2013 году чемпионами Европы стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

На завершившемся турнире в Граце Россия завоевала десять медалей из 12 возможных.