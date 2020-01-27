Виктория Синицина: На чемпионат Европы приехали злые на себя и голодные Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы.

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала о том, как последнее место в финале Гран-при в Турине помогло паре на чемпионате Европы в Граце.

«Для нас это был хороший урок, на ошибках мы учимся, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летней Синициной. – Приехали сюда злые на себя, голодные. Наверное, поэтому так и получилось здесь».

Напомним, Синицина и Кацалапов стали первыми за семь лет чемпионами Европы из России в танцах на льду. Турнир 2013 года выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Ранее в нынешнем сезоне Синицина и Кацалапов побеждали на этапах Гран-при в Китае и России и чемпионате России в Красноярске.