Артур Даниелян – о Ханю: Так свободно, как мне кажется, не катается больше ни один фигурист в мире Российский фигурист Артур Даниелян поделился мнением о японском фигуристе Юдзуру Ханю.

- Мне нравится Ханю своим умением очень точно передать эмоции. Своей внутренней свободой. Так свободно, как мне кажется, не катается больше ни один фигурист в мире, - рассказал Даниелян в интервью RT.

Напомним, что Даниелян стал серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, который прошел в Граце (Австрия).