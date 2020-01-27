Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристам

- Мне кажется, что у спортивного директора Федерации фигурного катания Германии есть вопросы, которые связаны с его Федерацией и выступлением его команды. Ему надо сосредоточиться на этом, потому что результаты спортсменов по сравнению с временами Великой Ютты Мюллер мизерные!
Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста - будут проигрывать в трех. Будут четыре - в четырех. С большим перевесом. Зависть - это большой грех! И надо об этом помнить! - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.
Напомним, что Денсдорф отметил, что большое количество призеров из России пагубно влияет на развитие фигурного катания.
Добавим, что на завершившемся в Австрии чемпионате Европы российские фигуристы завоевали десять медалей, одержав победы во всех дисциплинах.
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