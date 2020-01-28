Илья Авербух: Алиеву не было равных на чемпионате Европы - Советский спорт
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28 января 2020 16:45Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Илья Авербух: Алиеву не было равных на чемпионате Европы

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду высоко оценил талант нового чемпиона континента.

На соревнованиях в Граце у России впервые с 2012 года появился чемпион Европы в одиночном мужском катании. Золотую медаль в Австрии выиграл Дмитрий Алиев. Его предшественником был Евгений Плющенко, который стал чемпионом континента в британском Шеффилде восемь лет назад.

Достижение Алиева прокомментировал знаменитый постановщик ледовых шоу и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

«По своему потенциалу и сложности программы равных Диме на чемпионате Европы не было. Ему нужно было только без ошибок откатать то, что он подготовил, – отметил Авербух в интервью «Собеседнику». – У нас исторически один из четырех видов выпадает. Лучше к этому отнестись философски. Очень долго мы ждали чемпионок в женском одиночном катании. Первой, кто выиграл чемпионат мира, стала только Мария Бутырская в 1999 году, а на Олимпийских играх – Аделина Сотникова в 2014-м. А мужчины всегда были сильны – чего стоят только Петренко, Урманов, Кулик, которые побеждали в 90-х».

На чемпионате Европы по фигурному катанию сборная России завоевала 10 медалей из 12, включая все четыре золотые награды. Помимо Алиева чемпионами Европы стали Алена Косторная, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (в танцах на льду).

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