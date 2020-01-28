Алена Канышева: Я ухожу из одиночного катания и буду пробовать себя в танцах на льду Российская фигуристка Алена Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, сообщила, что по причине травмы уходит из одиночного катания и намерена попробовать свои силы в танцах на льду.

«Я ухожу из одиночного катания, буду пробовать себя в танцах на льду. Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Хочу поблагодарить команду Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп - это было моей мечтой.

Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду», - написала 14-летняя Канышева на своей странице в Instagram.