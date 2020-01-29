Анна Щербакова: Чувствую, что на чемпионате Европы могла сделать больше - Советский спорт
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29 января 2020 11:42Фигурное катаниеЛипкин Антон

Анна Щербакова: Чувствую, что на чемпионате Европы могла сделать больше

Российская фигуристка стала серебряным призером чемпионата Европы в Граце.

Серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова подвела итоги турнира в Граце.

«Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше... От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям еще больше. Для меня выступать на таких важных соревнованиях – огромный бесценный опыт!

И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовиться к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня», – написала 15-летняя российская фигуристка в инстаграме.

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✨Чемпионат Европы!✨ Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше... От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям ещё больше💪🏻 Для меня выступать на таких важных соревнованиях- огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня!♥️✨ Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка🥰😘 И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам💥 Вы придаёте мне сил и помогаете верить в себя!

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Напомним, Щербакова впервые выступила на чемпионате Европы и по сумме двух оценок набрала 237,76 балла, уступив 3,05 балла другой российской фигуристке – Алене Косторной. Бронзовым призером стала еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

Ранее в нынешнем сезоне Щербакова выиграла этапы Гран-при в США и Китае и стала двукратной чемпионкой России, защитив свой прошлогодний титул в Красноярске. В финале Гран-при в Италии она заняла второе место.

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