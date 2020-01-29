Марина Зуева: Тарасова и Морозов последние, кто выглядит на льду как настоящая пара Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы в Граце.

Тренер по фигурному катанию Марина Зуева высказалась о работе с парой Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

«Мне нравится работать с ребятами, у меня есть, что им дать, есть понимание, как их развивать дальше, – приводит RT слова Зуевой. – Я бы даже сказала, что Тарасова и Морозов в своем роде последние из могикан: последние, кто выглядит на льду, как настоящая пара, в полном смысле этого понятия».

Напомним, на прошлой неделе Тарасова и Морозов во второй раз подряд стали серебряными призерами чемпионата Европы. Ранее в нынешнем сезоне они стали вторыми на этапе Гран-при в России и третьими – в Канаде, а также завоевали серебро на чемпионате России в Красноярске.