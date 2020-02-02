Алена Леонова: Я думаю, что Трусова просто устала морально, ей надо выдохнуть Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова считает, что российской фигуристке Александре Трусовой необходимо выдохнуть и к чемпионату мира подойти с новыми силами.

- Я думаю, что девчонка просто устала морально, ей надо выдохнуть и с новыми силами подойти к чемпионату мира. Вспомнить те ощущения, с которыми она каталась в начале сезона. Мне кажется, в этом случае она осилит и три, и пять четверных. Во всяком случае, бороться за золото она сможет, но если восстановит свои моральные силы, - приводит слова Леоновой «РИА Новости».

Добавим, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале (Канада) с 18 по 21 марта.