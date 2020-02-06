Алена Савченко: Два года на подготовку к Олимпиаде достаточно, но пока я ни о чем не заявляла - Советский спорт
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06 февраля 2020 21:03Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Алена Савченко: Два года на подготовку к Олимпиаде достаточно, но пока я ни о чем не заявляла

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в парном катании в сентябре родила дочь.

Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко прокомментировала слухи в возможном выступлении на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мы с Бруно Массо точно ни о чем подобном не заявляли, – заявила 36-летняя Савченко в интервью RT. – И не собираемся пока. Олимпиада ведь только через два года. Хотя этого времени хватило бы, чтобы подготовиться к играм.

На самом деле, мы только пару недель назад начали кататься вместе. Хотим подготовиться к шоу Holiday on Ice, которое пройдет 9 февраля в Гамбурге. Это будет только одно выступление.

У Бруно, возможно, было бы больше желания вновь соревноваться, если бы у нас были спонсоры и был бы жив его тренер Жан-Франсуа Балестр. С другой стороны, нам пока спешить некуда. Пусть все идет своим чередом.

Для начала мы хотели бы возобновить полноценный тренировочный процесс и посмотреть, как все пойдет дальше. Мы ведь пока еще толком не катались вместе после моей беременности и родов. Сначала нужно полностью восстановиться. Этим я сейчас и занимаюсь.

Бегать кроссы я еще не начинала – только ходила гулять с коляской. У нас в Оберстдорфе есть где погулять в удовольствие. Занималась на беговой дорожке, но не слишком активно. Я все еще кормлю ребенка грудью, а большие физические нагрузки заметно сказываются на качестве молока – дочка начинает протестовать».

Савченко и Массо, представляя Германию, стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях спортивных пар в Пхенчхане в 2018 году. В 2010 и 2014 году Алена завоевывала бронзу вместе с Робином Шолковы на играх в Ванкувере и Сочи. Также на счету Савченко 6 золотых медалей чемпионатов мира и четыре титула чемпионки Европы.

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