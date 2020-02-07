Татьяна Тарасова: Кихира не даст покоя нашим девчонкам на чемпионате мира Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что японка Рика Кихира создаст серьезную конкуренцию российским фигуристкам на предстоящем чемпионате мира.

- Кихира очень хорошо каталась, сделала отличный (тройной) аксель и очень достойно показала саму программу. Если раньше в ней были какие-то неточности, то сейчас она пластически сделала ее великолепно. Она прибавила. Нашим девчонкам она не даст покоя на чемпионате мира. Ну и хорошо. Пусть старается, и наши будут стараться. Нельзя, чтобы никто не кусал тебя за хвост. Это обязательно нужно, - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Добавим, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монреале (Канада) с 18 по 21 марта.