Алена Савченко: Шоу помогает почувствовать, что после спорта жизнь не заканчивается Савченко приостановила карьеру в 2018 году, а в сентябре прошлого года стала мамой.

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко высказалась о том, чему отдает предпочтение – соревнования или шоу.

«Соревноваться я и сейчас хотела бы больше, – сказала 36-летняя немецкая фигуристка в интервью RT. – С другой стороны, шоу очень сильно помогают фигуристу почувствовать, что с уходом из спорта жизнь не заканчивается. Не говоря уже о том, что сам формат таких выступлений позволяет показать что-то такое, чего никогда не покажешь в соревнованиях».

Напомним, Савченко, выступавшая с Бруно Массо, приостановила карьеру по окончании сезона-2017/2018, в котором пара выиграла золото Олимпийских игр и чемпионата мира. В сентябре прошлого года у Савченко родилась дочь.