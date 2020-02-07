В январе РУСАДА проверило на допинг восемь фигуристов В прошлом году по четыре раза проверялись Алена Косторная и Иван Букин.

В январе 2020 года проверку РУСАДА на допинг прошли восемь российских фигуристов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

По информации источника, тестирование прошли Анна Щербакова (серебряный призер чемпионата Европы 2020), Елизавета Туктамышева (чемпионка мира 2015), Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - чемпионы Европы 2020), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (бронзовые призеры чемпионата Европы 2020), а также серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин.

Добавим, что Щербакова, Алиев, Бойкова, Козловский, Павлюченко и Ходыкин выступят в составе сборной России на чемпионат мира. Турнир состоится в марте в Монреале.