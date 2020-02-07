Никита Кацалапов: Номера для шоу поставили за восемь часов Кацалапов и Синицина выступят на шоу Art on Ice в Цюрихе.

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о подготовке к выступлению в шоу Art on Ice в Цюрихе.

«Номера, с которыми мы будем выступать в Art on Ice, мы ставили себе сами, – приводит RT слова 28-летнего Кацалапова. – За два дня до отъезда в Цюрих мы вышли на лед в Москве, прокатались в общей сложности восемь часов, поставили себе два номера плюс еще один, случайно перепутав музыку. Так что у нас даже есть резервная постановка».

Напомним, в январе Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы. Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.