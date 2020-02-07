Виктория Синицина: Катаясь в ледовых шоу, ты не выходишь из формы В прошлом месяцев 24-летняя фигуристка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Граце.

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о том, что общего в выступлениях на ледовых шоу с соревнованиями фигуристов.

«Ледовые шоу – то прежде всего большой плюс в том смысле, что, катаясь в таком режиме, ты не выходишь из формы, – рассказала Синицина в интервью RT. – Неважно, под какую музыку приходится выступать: мы все равно выполняем свои шаги, делаем какие-то элементы, поддержки. То есть не расслабляемся. Во-вторых, ты постоянно подзаряжаешься энергией от других спортсменов, от танцоров, от общей атмосферы, от зрителей. Это совершенно особенный опыт».

Российский дуэт Синицина и Кацалапов, выиграв золотую медаль в танцах на льду в австрийском Граце в прошлом месяце, прервали многолетнюю гегемонию французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.