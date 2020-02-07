Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе Японец лидирует в мужском одиночном катании на Чемпионате четырех континентов в Сеуле.

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.

На Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Сеуле японец получил от судей 111,82 балла, заняв первое место. Ему же принадлежало предыдущее лучшее достижение – 110,53 балла.

A Short Program record for Yuzuru Hanyu 🇯🇵 who leads the Four Continents standings. Boyang Jin 🇨🇳 second, Jason Brown 🇺🇸 third. Full details 👇👇👇



🔗 https://t.co/dP3Fw8npjN



#️⃣ #4ContsFigure #FigureSkating pic.twitter.com/3EP5SB0EYI — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 7, 2020

Второе место занял китаец Цзинь Боян (95,83), третье – американец Джейсон Браун (94,71).

Произвольную программу фигуристы покажут завтра 8 февраля.

Ханю выступил в Сеуле со своей старой программой под Балладу №1 Фредерика Шопена. С ней Юдзуру выиграл олимпийский турнир в Пхенчхане в 2018 году.

Just wow! 😲 😍 👏 A Short Program record for Yuzuru Hanyu 🇯🇵 at the Four Continents in 🇰🇷



#️⃣ #4ContsFigure #FigureSkating pic.twitter.com/kBbs71jE9Z — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) February 7, 2020

Чемпионат четырех континентов – это соревнования фигуристов Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.