Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.

На Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Сеуле японец получил от судей 111,82 балла, заняв первое место. Ему же принадлежало предыдущее лучшее достижение – 110,53 балла.

A Short Program record for Yuzuru Hanyu 🇯🇵 who leads the Four Continents standings. Boyang Jin 🇨🇳 second, Jason Brown 🇺🇸 third. Full details 👇👇👇



