Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе - Советский спорт
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07 февраля 2020 16:36Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Японец лидирует в мужском одиночном катании на Чемпионате четырех континентов в Сеуле.

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.

На Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Сеуле японец получил от судей 111,82 балла, заняв первое место. Ему же принадлежало предыдущее лучшее достижение – 110,53 балла.

Второе место занял китаец Цзинь Боян (95,83), третье – американец Джейсон Браун (94,71).

Произвольную программу фигуристы покажут завтра 8 февраля.

Ханю выступил в Сеуле со своей старой программой под Балладу №1 Фредерика Шопена. С ней Юдзуру выиграл олимпийский турнир в Пхенчхане в 2018 году.

Чемпионат четырех континентов – это соревнования фигуристов Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.

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