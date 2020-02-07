Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы на юниорском первенстве России

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, проходящем в Саранске. Они получили за свой прокат 75,49 балла.
Вторую строчку заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (72,46). Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (71,93).
Завтра состоится произвольная программа.
Фигурное катание
Первенство России среди юниоров
Саранск
Пары
Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 75,49
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 72,46
3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 71,93
4. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 70,94
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 67,99
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