Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы на юниорском первенстве России - Советский спорт
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07 февраля 2020 19:54Фигурное катаниеКорегин Владислав

Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы на юниорском первенстве России

Турнир проходит в Саранске с 6 по 8 февраля.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, проходящем в Саранске. Они получили за свой прокат 75,49 балла.

Вторую строчку заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (72,46). Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (71,93).

Завтра состоится произвольная программа.

Фигурное катание
Первенство России среди юниоров
Саранск
Пары
Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 75,49
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 72,46
3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 71,93
4. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 70,94
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 67,99

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