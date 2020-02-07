Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы на юниорском первенстве России Турнир проходит в Саранске с 6 по 8 февраля.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе на Первенстве России среди юниоров, проходящем в Саранске. Они получили за свой прокат 75,49 балла. Вторую строчку заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (72,46). Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (71,93). Завтра состоится произвольная программа. Фигурное катание

Первенство России среди юниоров

Саранск

Пары

Короткая программа 1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 75,49

2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 72,46

3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 71,93

4. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 70,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 67,99