Китайские фигуристы выиграли чемпионат четырех континентов

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин / Хань Цун показали лучший результат в рамках соревнования среди пар на чемпионате четырех континентов. Они заняли первое место, получив от судей 217,51 балла.
На второй строчке также расположились спортсмены из Китая – Пэн Чэн / Цзинь Ян (213,29). На третьей позиции – канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (201,80).
Добавим, что Суй и Хань в шестой раз выиграли чемпионат четырех континентов.
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