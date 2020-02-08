Китайские фигуристы выиграли чемпионат четырех континентов Турнир проходит в Сеуле (Южная Корея) и завершится 9 февраля.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин / Хань Цун показали лучший результат в рамках соревнования среди пар на чемпионате четырех континентов. Они заняли первое место, получив от судей 217,51 балла.

На второй строчке также расположились спортсмены из Китая – Пэн Чэн / Цзинь Ян (213,29). На третьей позиции – канадская пара Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (201,80).

Добавим, что Суй и Хань в шестой раз выиграли чемпионат четырех континентов.